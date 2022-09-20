Терюшков не считает Сазонова предателем после его перехода в сборную Грузии
«Саба Сазонов не поменял гражданство. У него оно двойное — России и Грузии. Он решил играть за Грузию. Это абсолютно его право. Сазонов — не предатель. У него родственные связи. И, насколько я понимаю, он имел двойное гражданство всю свою жизнь», — цитирует Терюшкова Sport24.
Он также отметил, что называл предателями тех, кто будучи спортсменом сборной России, принимает решение выступать за недружественные страны.
19 сентября стало известно, что футболист уже отправился в расположение молодёжной команды. В нынешнем сезоне защитник провёл за бело-голубых десять матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее Андрей Сазонов, отец Сабы Сазонова, объяснил, почему его сын выбрал молодёжную сборную Грузии.