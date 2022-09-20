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Александр Кержаков: сборной России нет смысла ехать в Киргизию, если есть угроза здоровью

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Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков высказался о предстоящем товарищеском матче России с командой Киргизии.

«Думаю, решение принималось на самом высоком уровне. Но если существует какая-то угроза безопасности и здоровью, то нет смысла ехать. Думаю, это понимаю не только я один», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Долона  Омурзакова 24 сентября. Начало в 17:00 мск. С 19 по 22 сентября команда Валерия Карпина будет тренироваться в Новогорске.

Ранее бывший главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Киргизии.

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