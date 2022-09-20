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Радимов считает, что «Ростов» уже участвует в гонке за чемпионство в РПЛ

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил шансы «Ростова» на борьбу за первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Ростовчане уже в гонке. Видно, что футболисты кайфуют от игры, живут ею! Смотрите, как по-новому раскрылся в новой команде Комличенко, как заиграл Уткин. Я ожидал такого всплеска от «Ростова» ещё и потому, что работа Карпина всегда интересна и полна сюрпризов», — цитирует Радимова «Спорт-Экспресс».

«Ростов» (22 очка) поднялся на второе место в таблице чемпионата России, обогнав ЦСКА (20). «Зенит» (26) расположился на первой строчке, а столичный «Спартак» занимает пятое место (19).

В матче 11-го тура подопечные Валерия Карпина сыграют в гостях с «Зенитом» 2 октября в 16:30 по мск.

Ранее Карпин заявил, что не ожидал таких высоких результатов от своей команды на старте РПЛ сезона-2022/23.

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