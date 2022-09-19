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Хавбек ЦСКА Ермаков присоединился к молодёжной сборной России

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Полузащитник московского ЦСКА Никита Ермаков дополнительно вызван в молодёжную сборную страны.

Команда уже прибыла в Минск, где проведёт контрольные матчи с Белоруссией (21 сентября) и Казахстаном (24 сентября), сообщает пресс-служба армейцев в Telegram-канале.

Тренерский штаб на ближайший сбор планировал вызвать игроков 2002 года рождения и младше с целью дальнейшего просмотра и анализа кандидатов.

Всего в список вошли 23 футболиста.

Ранее пресс-атташе молодёжной сборной России по футболу Артём Загуменнов рассказал, почему в расположение команды не был вызван полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.

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