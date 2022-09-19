«Матч ТВ»: экс-хавбек «Зенита» Зырянов может возглавить «Черноморец»
44-летний футболист является кандидатом на пост главного тренера клуба, а 18 сентября он побывал на матче новороссийской команды с «Ротором», где ему показали клубную базу, сообщает «Матч ТВ».
Отмечается, что окончательное решение по выбору наставника для клуба пока не выбрано.
Зырянов в составе «Зенита» трижды стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и Кубка УЕФА, а со сборной России он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.
Ранее в «Зените» прокомментировали желание бразильских футболистов команды Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.