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«Матч ТВ»: экс-хавбек «Зенита» Зырянов может возглавить «Черноморец»

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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов может стать наставником новороссийского «Черноморца».

44-летний футболист является кандидатом на пост главного тренера клуба, а 18 сентября он побывал на матче новороссийской команды с «Ротором», где ему показали клубную базу, сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что окончательное решение по выбору наставника для клуба пока не выбрано.

Зырянов в составе «Зенита» трижды стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и Кубка УЕФА, а со сборной России он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.

Ранее в «Зените» прокомментировали желание бразильских футболистов команды Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

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