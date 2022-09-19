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Головин считает, что личная статистика имеет смысл только в случае командного успеха

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Российский хавбек «Монако» Александр Головин поделился эмоциями от первого гола в сезоне в матче восьмого тура Лиги 1 с «Реймсом».
Головин считает, что личная статистика имеет смысл только в случае командного успеха
  • Gettyimages.ru

«Есть позитивные эмоции от победы, от того, что набрали три очка. От своего гола, безусловно, тоже, но личная статистика имеет значение только при условии командного успеха. Здорово, что сейчас мой гол помог нам выиграть», — приводит слова Головина Sport24.

Он также заявил, что удаление соперника и забитый мяч в начале второго тайма повлияли на игру. По его словам, дальше нужно было просто сохранять концентрацию и доводить матч до победы.

Матч прошёл на стадионе «Огюст Делон II» и завершился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Головин открыл счёт в матче на 47-й минуте. Также забитыми мячами отметились Минамино (87-я) и Бен-Йеддер (90-я).

«Монако» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции с 14 очками. «Реймс» находится на 16-й строчке с шестью очками.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на дебютный гол Головина в сезоне в матче восьмого тура чемпионата Франции с «Реймсом».

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