Овчинников заявил, что у Кокорина получилась выдающаяся карьера

Бывший российский вратарь Сергей Овчинников прокомментировал переход Александра Кокорина в кипрский «Арис».

«Не жалко ли мне Кокорина? Нет. У него выдающаяся карьера получилась. Я видел, как он пахал на тренировках. Это большой профессионал. Да, у него были сложные периоды в карьере, но он всё равно высококачественный футболист», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Он также назвал нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбу одним из лучших футболистов с российским паспортом.

Летом 2022 года Александр перешёл в «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В трёх матчах за кипрский коллектив форвард отметился одним забитым мячом.

Ранее Овчинников выразил надежду на то, что российские клубы скоро вернутся в еврокубки.