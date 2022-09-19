Мишина: на Олимпиаде в Пекине Семененко показал свой близкий на тот момент максимум
«Олимпиада — это особо ответственное соревнование. И я довольна тем, как всё сложилось. Оценивать результат Жени нужно не только по занятому месту, но и по полученному рейтингу, статусу, престижу. В Пекине он показал свой близкий на тот момент максимум», — цитирует Мишину Sport24.
Она также отметила, что старалась постоянно поддерживать связь со спортсменом во время Игр в Пекине. По её словам, она там не присутствовала, однако знала, что фигурист в надёжных руках.
На Олимпийских играх — 2022 Семененко занял 8-е место в общем зачёте.
Ранее Семененко стал мастером спорта России международного класса.