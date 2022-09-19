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Мишина: на Олимпиаде в Пекине Семененко показал свой близкий на тот момент максимум

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Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась о выступлении Евгения Семененко на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Олимпиада — это особо ответственное соревнование. И я довольна тем, как всё сложилось. Оценивать результат Жени нужно не только по занятому месту, но и по полученному рейтингу, статусу, престижу. В Пекине он показал свой близкий на тот момент максимум», — цитирует Мишину Sport24.

Она также отметила, что старалась постоянно поддерживать связь со спортсменом во время Игр в Пекине. По её словам, она там не присутствовала, однако знала, что фигурист в надёжных руках.

На Олимпийских играх — 2022 Семененко занял 8-е место в общем зачёте.

Ранее Семененко стал мастером спорта России международного класса.

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