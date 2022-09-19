Абаскаль об эмоциональности: порвались штаны во время матча с «Локомотивом» — пришлось менять

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о своей эмоциональности во время матчей.

«Хочу заметить, это первый гол Соболева из этой зоны в его карьере. Сегодня мы обязательно должны его поблагодарить. Мои эмоции? Когда ты выходишь на замену, нужно разрывать. Я не могу всегда быть спокойным, у меня тоже есть эмоции. Сегодня во время матча у меня порвались штаны, приходилось их менять», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Победный мяч забил Александр Соболев на 35-й минуте с передачи Данила Пруцева.

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12 очков) располагается на 12-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (26 очков).

Ранее Соболев объяснил своё эмоциональное поведение на поле.