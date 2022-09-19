Хлусевич — о голе Соболева в ворота «Локомотива»: достаточно хорошая комбинация

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич оценил гол Александра Соболева в матче десятого тура чемпионата России по футболу со столичным «Локомотивом».

«Шамар сыграл пяткой, Квинси хорошо бежал. Достаточно хорошая комбинация. До этого уже было много моментов, которые можно было реализовывать. Я считаю, этот гол заслуженный был», — цитирует Хлусевича «Матч ТВ».

По его словам, «Спартак» после двух поражений обязательно должен был реабилитироваться в матче с «Локо».

«Мы играли в свой футбол, который готовили», — заключил Хлусевич.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Победный мяч забил Александр Соболев на 35-й минуте с передачи Данила Пруцева.

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12 очков) располагается на 12-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (26 очков).

Ранее сообщалось, что Соболев пропустит матч с «Пари НН» из-за четвёртого предупреждения в сезоне.





