Джикия не исключил, что останется в «Спартаке» до конца карьеры
«Я не планирую уезжать. Готов ли играть в «Спартаке» до конца карьеры? Почему бы и нет — пока колени не сотрутся, будем играть», — цитирует футболиста ТАСС.
28-летний защитник выступает за московский клуб с 2017 года. Он провёл за красно-белых 143 матча, забил пять мячей и отличился тремя результативными передачами.
Ранее Джикия прокомментировал выступление санкт-петербургского «Зенита» в начале сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).