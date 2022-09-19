Джикия не исключил, что останется в «Спартаке» до конца карьеры

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о своём будущем в столичном клубе.

«Я не планирую уезжать. Готов ли играть в «Спартаке» до конца карьеры? Почему бы и нет — пока колени не сотрутся, будем играть», — цитирует футболиста ТАСС.

28-летний защитник выступает за московский клуб с 2017 года. Он провёл за красно-белых 143 матча, забил пять мячей и отличился тремя результативными передачами.

Ранее Джикия прокомментировал выступление санкт-петербургского «Зенита» в начале сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).