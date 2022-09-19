Кафельников оценил работу тренера «Спартака» Абаскаля на «три с минусом»

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался о победе «Спартака» над «Локомотивом» в матче десятого тура чемпионата России по футболу и оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Невзрачная игра была, особенно во втором тайме. В первом — ещё пытались, а во втором «Спартаку» повезло, что «Локомотив» не реализовал два голевых момента. Пока никаких выводов нельзя сделать. Оценить работу Абаскаля? Тройка с минусом», — цитирует Кафельникова Metaratings.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Победный мяч забил Александр Соболев на 35-й минуте с передачи Данила Пруцева.

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12) располагается на 12-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (26).

Ранее нападающий «Спартака» Шамар Николсон оценил шансы красно-белых в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».