Николсон уверен, что «Спартак» победит «Зенит» в матче Кубка России
«Мы хотим выиграть, всё дело в менталитете и настрое. Наша задача — победить в этом матче. Я думаю, нам удастся это сделать», — цитирует Николсона ТАСС.
«Спартак» примет «Зенит» на поле стадиона «Открытие Арена» 29 сентября. Начало игры в 20:30 мск.
Красно-белые (шесть очков) лидируют в группе В. Команда Сергея Семака (три) располагается на третьем месте.
Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о выступлении санкт-петербургского «Зенита» в начале сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).