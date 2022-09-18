Николсон: знал, что получу свой шанс в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон высказался о победе над столичным «Локомотивом» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.

«К сборам я приступил позднее команды. Всегда знал, что получу свой шанс: вернулся — и мы победили. Сейчас набираюсь уверенности, чувствую себя хорошо. Нам важно побеждать в каждом матче», — цитирует Николсона «Матч ТВ».

25-летний форвард присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года.

«Спартак» на стадионе «Открытие Арена» со счётом 1:0 переиграл «Локомотив». Победный мяч забил Александр Соболев (35-я минута).

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12) располагается на 12-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (26).

Ранее сообщалось, что Соболев пропустит матч с «Пари НН» из-за четвёртого предупреждения в сезоне.











