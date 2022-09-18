«Рома» уступила дома «Аталанте», Моуринью удалили во втором тайме

«Рома» на своём поле проиграла «Аталанте» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на Олимпийском стадионе в Риме завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Бергамо.

Победный мяч забил Джорджио Скальвини на 35-й минуте матча.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью за устные оскорбления арбитра был удалён на 57-й минуте игры.

«Рома» (13 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Аталанта» (17) лидирует в чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Монца» в седьмом туре чемпионата Италии обыграла «Ювентус».