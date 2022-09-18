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Хавбек «Химок» Кухарчук: жара усложнила игру с «Краснодаром»

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Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук высказался о результате матча десятого тура чемпионата России футболу с «Краснодаром».
Хавбек «Химок» Кухарчук: жара усложнила игру с «Краснодаром»
  • Gettyimages.ru

«По такой жаре было тяжело играть в футбол. Хорошо, что стадион приспособлен к жаре: солнце не пекло голову, но дышалось тяжело, как в пустыне. Когда мы ехали на игру, было +38 °C. Когда вышли на поле, было +36 °C. Во втором тайме было уже около +30 °C, стало полегче», — цитирует Кухарчука РИА Новости.

Он подчеркнул, что подмосковная команда приехала в Краснодар только за победой.

«Был обрез, второй гол со стандарта, а третий гол пропустили, когда побежали в атаку», — добавил Кухарчук.

«Краснодар» одержал победу над «Химками» (3:1).

«Краснодар» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками. «Химки» занимают 13-е место с восемью очками. 

Ранее сообщалось, что Сперцян открыл счёт в матче десятого тура РПЛ с «Химками».

 

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