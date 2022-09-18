Ройс должен успеть восстановиться к старту чемпионата мира по футболу
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«Проведённое в субботу обследование не выявило перелома. Это повреждение внешней связки голеностопного сустава. Он выбыл на три-четыре недели, а затем, надеюсь, снова будет готов играть», — цитирует Келя пресс-служба «Боруссии».
Ройс получил травму в мачте седьмого тура чемпионата Германии с «Шальке» (1:0). 33-летний хавбек покинул поле на носилках на 32-й минуте игры.
Напомним, что футболист уже пропускал мундиаль из-за травмы. Ройс получил повреждение перед стартом ЧМ-2014 в Бразилии и не принял участия в победном для сборной Германии турнире.
Ранее сообщалось, что футболистов «Баварии» раздражает отсутствие самокритики со стороны главного тренера Юлиана Нагельсмана.