Гербулова — о белорусских спортсменах на Кубке Содружества: чувствовалась атмосфера дружбы

Российская биатлонистка Наталья Гербулова рассказала об атмосфере на Кубке Содружества в Раубичах, а также о белорусских спортсменах.

«Всё было очень классно, атмосфера просто отличная. Она заряжает нас на отличный результат. Мне было приятно, как нас встречали и поддерживали белорусские болельщики. Чувствовалась атмосфера дружбы и доброжелательности. Теперь мы ждём в гости белорусских друзей», — приводит слова Гербуловой Metaratings.ru.

Напомним, что IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах.

Ранее биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что допущенная ошибка в стрельбе лёжа не позволила ему побороться за высокие места в масс‑старте на втором этапе Кубка Содружества в Белоруссии.