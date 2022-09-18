Гербулова — о белорусских спортсменах на Кубке Содружества: чувствовалась атмосфера дружбы
- РИА Новости
«Всё было очень классно, атмосфера просто отличная. Она заряжает нас на отличный результат. Мне было приятно, как нас встречали и поддерживали белорусские болельщики. Чувствовалась атмосфера дружбы и доброжелательности. Теперь мы ждём в гости белорусских друзей», — приводит слова Гербуловой Metaratings.ru.
Напомним, что IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах.
Ранее биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что допущенная ошибка в стрельбе лёжа не позволила ему побороться за высокие места в масс‑старте на втором этапе Кубка Содружества в Белоруссии.