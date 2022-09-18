Ройс из-за травмы пропустит три-четыре недели

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель сообщил, что Марко Ройс избежал серьёзной травмы.

«Это повреждение внешней связки голеностопного сустава. Марко пропустит три-четыре недели, а затем, надеюсь, снова будет доступен для нас», — цитирует Келя Sport 1.

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке».

Игра на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Дортмунда.

Победный мяч забил Юссуфа Мукоко (79-я минута).

Ройс покинул поле на носилках на 32-й минуте матча седьмого тура Бундеслиги c «Шальке».

СМИ сообщали, что футболист получил травму лодыжки и рискует пропустить предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре. Отмечается, что Ройсу может потребоваться хирургическое вмешательство.

Напомним, что футболист уже пропускал мундиаль из-за травмы. Ройс получил повреждение перед стартом ЧМ-2014 в Бразилии и не принял участия в победном для сборной Германии турнире.

Ранее сообщалось, что футболистов «Баварии» раздражает отсутствие самокритики со стороны главного тренера Юлиана Нагельсмана.