Карпин прокомментировал вызов Кругового в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов в сборную защитника «Зенита» Данила Кругового.

«Сразу ли было принято решение о вызове Кругового? Да. Когда узнали, что у Игоря Дивеева травма, вызвали Кругового», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

22-летний Дивеев получил перелом большеберцовой кости. Защитник пропустит матчи сборной России. Вместо него в национальную команду вызван защитник «Зенита» Даниил Круговой.

Напомним, что футболист покинул поле на 78-й минуте в игре с «Торпедо». Игорь ушёл в раздевалку, хромая, его поддерживали сотрудники медицинского штаба. Дивеева заменил нападающий Антон Заболотный.

Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0 в пользу чёрно-белых. Забитым мячом отличился Стефан Шапич.

Ранее бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал травму Дивеева, которую защитник армейцев получил в матче десятого тура чемпионата России с «Торпедо».