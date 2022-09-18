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Карпин прокомментировал вызов Кругового в сборную России

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов в сборную защитника «Зенита» Данила Кругового.
Карпин прокомментировал вызов Кругового в сборную России
  • РИА Новости

«Сразу ли было принято решение о вызове Кругового? Да. Когда узнали, что у Игоря Дивеева травма, вызвали Кругового», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

22-летний Дивеев получил перелом большеберцовой кости. Защитник пропустит матчи сборной России. Вместо него в национальную команду вызван защитник «Зенита» Даниил Круговой.

Напомним, что футболист покинул поле на 78-й минуте в игре с «Торпедо». Игорь ушёл в раздевалку, хромая, его поддерживали сотрудники медицинского штаба. Дивеева заменил нападающий Антон Заболотный.

Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0 в пользу чёрно-белых. Забитым мячом отличился Стефан Шапич.

Ранее бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал травму Дивеева, которую защитник армейцев получил в матче десятого тура чемпионата России с «Торпедо».

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