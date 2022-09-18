ПФК ЦСКА сообщил о смене основного акционера

Генеральный директор Профессионального футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев сообщил о смене основного акционера команды.

Как сказал Бабаев «Спорт-Экспрессу», история со сменой основного акционера ЦСКА завершилась. Им стала компания «Тринфико».

«Это достаточно долгий процесс выхода из-под санкций. Как мы видим, даже клубы, которые не находятся под санкциями, как, например, «Динамо» в истории с «Челси», сталкиваются с проблемами. Ситуация очень непростая, но будем надеяться, что она может улучшиться», — сказал Бабаев.

При этом он подчеркнул, что клуб работает в прежнем режиме, несмотря на смену основного акционера, а Евгений Гинер и Максим Орешкин остались на своих постах.

ЦСКА является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне-2004/05 армейцы первыми в стране выиграли европейский клубный турнир — Кубок УЕФА.

Ранее бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о травме Игоря Дивеева, которую защитник армейцев получил в матче десятого тура чемпионата России с «Торпедо».