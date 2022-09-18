военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ПФК ЦСКА сообщил о смене основного акционера

Короткая ссылка
Генеральный директор Профессионального футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев сообщил о смене основного акционера команды.
ПФК ЦСКА сообщил о смене основного акционера
  • РИА Новости

Как сказал Бабаев «Спорт-Экспрессу», история со сменой основного акционера ЦСКА завершилась. Им стала компания «Тринфико».

«Это достаточно долгий процесс выхода из-под санкций. Как мы видим, даже клубы, которые не находятся под санкциями, как, например, «Динамо» в истории с «Челси», сталкиваются с проблемами. Ситуация очень непростая, но будем надеяться, что она может улучшиться», — сказал Бабаев.

При этом он подчеркнул, что клуб работает в прежнем режиме, несмотря на смену основного акционера, а Евгений Гинер и Максим Орешкин остались на своих постах.

ЦСКА является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне-2004/05 армейцы первыми в стране выиграли европейский клубный турнир — Кубок УЕФА.

Ранее бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о травме Игоря Дивеева, которую защитник армейцев получил в матче десятого тура чемпионата России с «Торпедо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить