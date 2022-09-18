Sport1: Футболистов «Баварии» раздражает отсутствие самокритики со стороны Нагельсмана

Несколько игроков немецкой футбольной команды «Бавария» выражают недовольство главным тренером коллектива Юлианом Нагельсманом.

Как сообщает Sport1.de, некоторых футболистов «Баварии» не устраивает то, что после поражений Нагельсман предъявляет претензии исключительно к игрокам, но не ищет причины возможных поражений в себе. По информации источников, в настоящее время атмосфера внутри коллектива является напряжённой.

Как отмечается, сам Нагельсман видит причину последних неудач «Баварии» в футболистах, а именно — в их слабой реализации. Между тем в окружении клуба считают, что наставнику зачастую не хватает эмпатии, и выражают недовольство его методами управления.

Нагельсман известен по работе с «Хоффенхаймом» и «Лейпцигом». В 2021 году он сменил Ханса-Дитера Флика на посту главного тренера «Баварии». Под его руководством мюнхенцы выиграли чемпионат Германии, а также дважды брали Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что «Бавария» уступила «Аугсбургу» в матче чемпионата Германии по футболу.