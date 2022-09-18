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Sport1: Футболистов «Баварии» раздражает отсутствие самокритики со стороны Нагельсмана

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Несколько игроков немецкой футбольной команды «Бавария» выражают недовольство главным тренером коллектива Юлианом Нагельсманом.
Sport1: Футболистов «Баварии» раздражает отсутствие самокритики со стороны Нагельсмана
  • AFP

Как сообщает Sport1.de, некоторых футболистов «Баварии» не устраивает то, что после поражений Нагельсман предъявляет претензии исключительно к игрокам, но не ищет причины возможных поражений в себе. По информации источников, в настоящее время атмосфера внутри коллектива является напряжённой.

Как отмечается, сам Нагельсман видит причину последних неудач «Баварии» в футболистах, а именно — в их слабой реализации. Между тем в окружении клуба считают, что наставнику зачастую не хватает эмпатии, и выражают недовольство его методами управления.

Нагельсман известен по работе с «Хоффенхаймом» и «Лейпцигом». В 2021 году он сменил Ханса-Дитера Флика на посту главного тренера «Баварии». Под его руководством мюнхенцы выиграли чемпионат Германии, а также дважды брали Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что «Бавария» уступила «Аугсбургу» в матче чемпионата Германии по футболу.

 

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