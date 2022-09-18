Круговой: были мысли, что меня вызовут в сборную, после того, как Дивеев сломался

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал вызов в сборную России.

«Насколько неожиданным получился вызов? От кого и когда о нём узнал? Были мысли, что вызовут, после того, как Дивеев сломался. Но думал, что шансов мало. Очень рад, что выбор пал именно на меня. Буду доказывать своей работой, что достоин быть в сборной России. Дивееву скорейшего выздоровления», — цитирует Кругового Sport24.

22-летний Дивеев получил перелом большеберцовой кости. Защитник пропустит матчи сборной России.

Напомним, что футболист покинул поле на 78-й минуте в игре с «Торпедо». Игорь ушёл в раздевалку, хромая и опираясь на сотрудников медицинского штаба. Его заменил нападающий Антон Заболотный.

Сборная России 24 сентября проведёт товарищеский матч с командой Киргизии. Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

С 19 по 22 сентября команда Валерия Карпина будет тренироваться в Новогорске.

Ранее Круговой вызван в сборную России на сентябрьские сборы вместо Дивеева.