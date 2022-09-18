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Тренер «Северстали» Разин рассказал, как два месяца работал без зарплаты в Саратове

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Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин рассказал о том, как два месяца не получал зарплату во время работы в саратовском «Кристалле».
Тренер «Северстали» Разин рассказал, как два месяца работал без зарплаты в Саратове
  • Gettyimages.ru

«Первый мой «хоккейный» штраф был, когда я работал в Саратове с командой ВХЛ «Кристалл» — 150 тыс. рублей... Зарплата у меня была на тот момент 100 тыс. минус налог. Получается, я два месяца без зарплаты был», — заявил Разин в интервью телеканалу «Русский Север».

По его словам, тогда для него лишиться 150 тыс. рублей было очень ощутимо. В то время как сейчас «хоккейные» штрафы не становятся для него такой проблемой. Разин сказал, что в настоящее время хорошо зарабатывает и может легко рассчитаться.

В бытность игроком Разин дважды становился чемпионом России по хоккею, а в 2002 году завоевал серебро чемпионата мира в составе сборной страны. В качестве тренера он возглавлял такие команды, как «Автомобилист», «Югра», «Адмирал». С 2018 года он занимает пост главного тренера «Северстали».

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