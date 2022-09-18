Круговой вызван в сборную России на сентябрьские сборы вместо Дивеева

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой приглашён в сборную России на сентябрьские сборы.

Круговой вызван в сборную России вместо Дивеева, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

22-летний Дивеев получил перелом большеберцовой кости. Защитник пропустит матчи сборной России.

Напомним, что футболист покинул поле на 78-й минуте в игре с «Торпедо». Игорь ушёл в раздевалку, хромая и опираясь на сотрудников медицинского штаба. Его заменил нападающий Антон Заболотный.

Сборная России 24 сентября проведёт товарищеский матч с командой Киргизии. Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

С 19 по 22 сентября команда Валерия Карпина будет тренироваться в Новогорске.

Ранее в Казахстане заявили, что ведут переговоры об организации товарищеского матча с Россией.