Круговой вызван в сборную России на сентябрьские сборы вместо Дивеева
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Круговой вызван в сборную России вместо Дивеева, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
22-летний Дивеев получил перелом большеберцовой кости. Защитник пропустит матчи сборной России.
Напомним, что футболист покинул поле на 78-й минуте в игре с «Торпедо». Игорь ушёл в раздевалку, хромая и опираясь на сотрудников медицинского штаба. Его заменил нападающий Антон Заболотный.
Сборная России 24 сентября проведёт товарищеский матч с командой Киргизии. Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.
С 19 по 22 сентября команда Валерия Карпина будет тренироваться в Новогорске.
Ранее в Казахстане заявили, что ведут переговоры об организации товарищеского матча с Россией.