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Глава судейского комитета РФС высказался о намерении «Краснодара» расследовать матч с ЦСКА

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев поделился мнением о желании «Краснодара» инициировать расследование по итогам матча с московским ЦСКА в рамках девятого тура чемпионата России по футболу.
Глава судейского комитета РФС высказался о намерении «Краснодара» расследовать матч с ЦСКА
  • РИА Новости

«Мы призываем коллег относиться к заявлениям о прокуратуре взвешенно, потому что я, как юрист, могу сказать, что для обращения в правоохранительные органы нужно больше оснований, чем для обращения в ЭСК. В ЭСК вы можете обратиться, потому что есть какие-то судейские недоработки. Правоохранительные органы — это уже более широкий комплекс оснований и доказательств. Коллег мы призываем к конструктивному внутрикорпоративному диалогу», — цитирует Каманцева «Чемпионат».

По его словам, совместно с клубами создаётся общий продукт под названием Российская премьер-лига (РПЛ) и чем более качественным он является, тем большее впечатление  производит на болельщиков. Также Каманцев выразил мнение, что по уровню «общения на тему судейства» чемпионат России находится на первой позиции в Европе. Ведь там нет возможности ни получить объяснение от экспертно-судейской комиссии (ЭСК), ни услышать переговоры между арбитрами во время встречи.

«В данном случае мы способны разобраться внутри, без привлечения прокуратуры. Клубы, сказали, но можно отметить, что «Краснодар» обратился в ЭСК, при этом находится с нами в диалоге и мы стараемся объяснить правильные решения, почему они правильные», — добавил Каманцев.

Ранее бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов назвал проявлением слабости постоянные жалобы «Краснодара» на судейство.

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