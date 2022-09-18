«Матч ТВ»: «Химки» объявят Оленева генеральным директором клуба в начале недели

Николай Оленев станет генеральным директором подмосковного клуба «Химки» на следующей неделе.

«Химки» в начале следующей недели официально объявят о назначении Оленева на пост генерального директора, сообщает «Матч ТВ».

Как передавал канал, генеральный директор подмосковного клуба Дмитрий Ульянов покинет свой пост до 10 сентября.

8 июня должность генерального директора «Химок» занял Дмитрий Ульянов, сменив на этом посту Владимира Габулова, который объявил о своём уходе 5 мая.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Химки» занимают 13-е место с восемью очками.

Ранее сообщалось, что инвестор «Химок» Туфан Садыгов принял решение отправить в отставку менеджмент подмосковного клуба.