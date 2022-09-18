Барриос уверен, что «Зенит» будет чемпионом РПЛ

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу над «Динамо» в матче десятого тура чемпионата России.

«Хорошие эмоции от игры. Уверен ли я, что «Зенит» будет чемпионом? Думаю, да», — цитирует Барриоса «Спорт-Экспресс».

Игра в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

Мячи забили Андрей Мостовой (35-я минута), Густаво Мантуан (93-я).

«Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве. С поля был удалён Роберто Фернандес (66-я), который получил вторую жёлтую карточку.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен высказался о победе над «Динамо» в десятом туре чемпионата России по футболу.