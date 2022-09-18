Барриос уверен, что «Зенит» будет чемпионом РПЛ
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«Хорошие эмоции от игры. Уверен ли я, что «Зенит» будет чемпионом? Думаю, да», — цитирует Барриоса «Спорт-Экспресс».
Игра в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.
Мячи забили Андрей Мостовой (35-я минута), Густаво Мантуан (93-я).
«Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве. С поля был удалён Роберто Фернандес (66-я), который получил вторую жёлтую карточку.
«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.
Ранее защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен высказался о победе над «Динамо» в десятом туре чемпионата России по футболу.