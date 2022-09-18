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Терюшков — о возможном назначении Эшуорта: сложно доверить народный клуб иностранцу

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Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков прокомментировал возможное назначение Пола Эшуорта на должность спортивного директора столичного «Спартака».

«Сложно доверить народный клуб иностранному специалисту, который не говорит и не мыслит как русский человек», — цитирует Терюшкова Metaratings.

Он подчеркнул, что в России огромное количество хороших тренеров и менеджеров.

«Смысла приглашать иностранных специалистов, конечно, нет. Нам нужно возрождать наши кадры, которые остались не у дел сейчас», — заключил Терюшков.

По сообщениям СМИ, английский функционер Пол Эшуорт станет спортивным директором «Спартака». Прилёт специалиста в столицу ожидается 20—21 сентября. Эшуорт в 2005 году занимал пост спортивного директора «Ростова».

Ранее Евгений Мележиков сообщил, что у нового спортивного директора «Спартака» богатый опыт работы за рубежом.



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