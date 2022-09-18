Терюшков — о возможном назначении Эшуорта: сложно доверить народный клуб иностранцу

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков прокомментировал возможное назначение Пола Эшуорта на должность спортивного директора столичного «Спартака».

«Сложно доверить народный клуб иностранному специалисту, который не говорит и не мыслит как русский человек», — цитирует Терюшкова Metaratings.

Он подчеркнул, что в России огромное количество хороших тренеров и менеджеров.

«Смысла приглашать иностранных специалистов, конечно, нет. Нам нужно возрождать наши кадры, которые остались не у дел сейчас», — заключил Терюшков.

По сообщениям СМИ, английский функционер Пол Эшуорт станет спортивным директором «Спартака». Прилёт специалиста в столицу ожидается 20—21 сентября. Эшуорт в 2005 году занимал пост спортивного директора «Ростова».

Ранее Евгений Мележиков сообщил, что у нового спортивного директора «Спартака» богатый опыт работы за рубежом.





