Терюшков — о возможном назначении Эшуорта: сложно доверить народный клуб иностранцу
«Сложно доверить народный клуб иностранному специалисту, который не говорит и не мыслит как русский человек», — цитирует Терюшкова Metaratings.
Он подчеркнул, что в России огромное количество хороших тренеров и менеджеров.
«Смысла приглашать иностранных специалистов, конечно, нет. Нам нужно возрождать наши кадры, которые остались не у дел сейчас», — заключил Терюшков.
По сообщениям СМИ, английский функционер Пол Эшуорт станет спортивным директором «Спартака». Прилёт специалиста в столицу ожидается 20—21 сентября. Эшуорт в 2005 году занимал пост спортивного директора «Ростова».
Ранее Евгений Мележиков сообщил, что у нового спортивного директора «Спартака» богатый опыт работы за рубежом.