Скопинцев — об удалении Фернандеса: в защите тяжело всю игру перемещаться

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал результат матча десятого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«В защите тяжело всю игру перемещаться. Когда игроки мастеровитые, они всё равно найдут зоны, так и произошло. Фернандес ни при чём, мы поддержим его, мы одна команда, ничего страшного», — цитирует Скопинцева «Матч ТВ».

По его мнению, бело-голубым не хватало какой-то страсти и агрессии в игре с «Зенитом».

«Надо было выходить как на сражение, как на битву. Я, конечно, основную часть не был на поле, не могу сказать. Сыграли ниже своих возможностей», — заключил Скопинцев.

Игра в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака. Мячи забили Андрей Мостовой (35-я минута), Густаво Мантуан (93-я).

«Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве. С поля был удалён Роберто Фернандес (66-я), который получил вторую жёлтую карточку.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее Семак оценил возможности нападающих команды Ивана Сергеева и Матео Кассьерры.

















