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Хави повторил достижение Гвардиолы в «Барселоне»

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«Барселона» на своём поле нанесла разгромное поражение «Эльче» в шестом туре чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Камп Ноу» завершилась победой сине-гранатовых со счётом 3:0.

Хави на посту главного тренера «Барселоны» победил с разницей в три и более голов в пятом матче Примеры подряд. Хосепу Гвардиоле удалось добиться подобного с сине-гранатовыми в сезоне-2010/11.

«Барселона» (16 очков) вышла в лидеры чемпионата. Догнать каталонцев может мадридский «Реал» (15), у которого один матч в запасе.

Ранее Хави поделился эмоциями от победы команды в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу с «Эльче».

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