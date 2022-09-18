Ловрен отметил хорошую игру «Зенита» в обороне в матче с «Динамо»
«Хороший матч. Думаю, мы хорошо отыграли, в том числе в обороне. Но в то же время хочу сказать, что это была тяжёлая игра», — цитирует Ловрена «Матч ТВ».
Игра в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.
Мячи забили Андрей Мостовой (35-я минута), Густаво Мантуан (93-я).
«Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве. С поля был удалён Роберто Фернандес (66-я), который получил вторую жёлтую карточку.
«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.
Ранее Семак оценил возможности нападающих команды Ивана Сергеева и Матео Кассьерры.