Ловрен отметил хорошую игру «Зенита» в обороне в матче с «Динамо»

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу над «Динамо» в десятом туре чемпионата России по футболу.

«Хороший матч. Думаю, мы хорошо отыграли, в том числе в обороне. Но в то же время хочу сказать, что это была тяжёлая игра», — цитирует Ловрена «Матч ТВ».

Игра в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

Мячи забили Андрей Мостовой (35-я минута), Густаво Мантуан (93-я).

«Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве. С поля был удалён Роберто Фернандес (66-я), который получил вторую жёлтую карточку.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее Семак оценил возможности нападающих команды Ивана Сергеева и Матео Кассьерры.