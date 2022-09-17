«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в посвящённой столетию клуба форме

В «Спартаке» сообщили, в какой форме команда выйдет на московское дерби в рамках десятого тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

«Новая, юбилейная, спартаковская. Презентуем нашу форму на сезон-2022/23. Дебютируем в ней уже завтра — в дерби с «Локомотивом» на домашнем стадионе», — сообщает пресс-служба «Спартака».

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 18 сентября. Начало — в 19:00 мск.

После девяти туров РПЛ красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков. Железнодорожники находятся на 11-м месте (девять очков).

Ранее бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча десятого тура между «Спартаком» и «Локомотивом» в чемпионате России.





