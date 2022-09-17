Президент ПБК «Локомотив-Кубань»: надеюсь, на базе МТЦ мы подготовим талантливых тренеров

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев выразил надежду, что в новом молодёжном тренировочном центре смогут воспитать выдающихся наставников.

«Очень надеюсь, что мы сможем за счёт появившейся инфраструктуры искать талантливых ребят, но не менее важная история — это развитие кадров. Полагаю, на базе МТЦ с помощью необходимых классов мы подготовим талантливых тренеров, выпускников Кубанского государственного университета физкультуры, спорта и туризма (КГУФКСТ). Думаю, нам нужно будет открывать кафедру специализации баскетбола. Надеюсь, найдём понимание в этом вопросе с Высшей школой тренеров имени П.Ф. Лесгафта и станем филиалом, чтобы у нас была возможность передавать свой опыт молодым наставникам и обучать специалистов максимально высокого уровня. Потому что без них спортсменов мы не воспитаем», — заявил Ведищев в интервью RT.

Ранее Ведищев рассказал, чей опыт был учтён при сооружении крупнейшего молодёжного тренировочного баскетбольного центра.