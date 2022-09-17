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Sports Brief: Ройс получил травму и рискует пропустить ЧМ-2022 в Катаре

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Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс получил травму в матче седьмого тура Бундеслиги с «Шальке-04» (1:0).
Sports Brief: Ройс получил травму и рискует пропустить ЧМ-2022 в Катаре
  • Gettyimages.ru

По информации Sports Brief, футболист получил травму лодыжки и рискует пропустить предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре. Отмечается, что Ройсу может потребоваться хирургическое вмешательство.

Напомним, что футболист уже пропускал мундиаль из-за травмы. Ройс получил повреждение перед стартом ЧМ-2014 в Бразилии и не принял участие в победном для сборной Германии турнире.

Ранее дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке» благодаря голу Юссуфа Мукоко.

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