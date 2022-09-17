Мостовой: «Зениту» точно будет непросто в матче с «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Динамо».

«Динамо» закрываться не будет. У «Зенита» шансы в этом матче выше. Лидеры получили отдых в кубковом матче. Но столичный клуб сейчас укрепился: приехали три-четыре новых футболиста. Бело-голубые точно не подарок. Санкт-петербургской команде точно будет непросто», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Встреча между командами состоится 17 сентября на «ВТБ Арене». Начало матча — в 19:00 мск.

«Зенит» (23 очка) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее «Динамо» и «Зенит» объявили стартовые составы команд на матч десятого тура чемпионата России по футболу.