Червиченко — о Бальде: итальянцы, как обычно, развели наш клуб

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал дисквалификацию полузащитника красно-белых Кейта Бальде за нарушение антидопинговых правил.

«Для «Спартака» всегда не проблема просрать деньги. Это говорит об уровне работы администрации, которая трудилась в клубе. Поэтому меня совсем не удивляет ситуация с Бальде. Итальянцы, как обычно, развели наш клуб, который не до конца изучил вопрос», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» хавбек дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Напомним, что игрок присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет выплачивать зарплату Кейта Бальде до окончания срока дисквалификации.