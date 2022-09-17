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Хавбек ЦСКА Зделар уверен, что команда навяжет борьбу «Зениту» в чемпионской гонке

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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил перспективы команды навязать борьбу санкт-петербургскому «Зениту» в гонке за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Хавбек ЦСКА Зделар уверен, что команда навяжет борьбу «Зениту» в чемпионской гонке
  • Gettyimages.ru

«Надо идти вперёд, ведь в футболе всегда есть завтрашний день? Способны ли мы ещё бросить вызов «Зениту»? По сути, чемпионат только начался. Они ещё будут проигрывать, мы тоже. Чемпионом становится тот, кто выигрывает так называемые маленькие игры не с топ-соперниками. Мы должны забирать свои очки в таких матчах», — цитирует Зделара РИА Новости.

Матч десятого тура чемпионата России по футболу с «Торпедо» прошёл на стадионе «Лужники» и завершился со счётом 1:0 в пользу подопечных Николая Савичева. Забитым мячом отличился Стефан Шапич.

«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20 очков) расположился на втором месте.

Ранее в пресс-службе ЦСКА рассказали о травме защитника Игоря Дивеева в матче десятого тура РПЛ с «Торпедо».

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