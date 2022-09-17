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Игнатьев считает, что «Спартак» и «Локомотив» сыграют вничью в матче РПЛ

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча десятого тура между «Спартаком» и «Локомотивом» в чемпионате России.
Игнатьев считает, что «Спартак» и «Локомотив» сыграют вничью в матче РПЛ
  • РИА Новости

«Спартак» пересмотрел своё отношение к процессу. У них будет некое преимущество, учитывая, что показывает «Локомотив» в последнее время. Но, опять же, это дерби», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

При этом он отметил, что в таких матчах на первый план может выйти не мастерство, а страсть и желание. По мнению специалиста, в игре будет зафиксирована ничья.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 18 сентября. Начало — в 19:00 мск.

После девяти туров РПЛ красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков. Железнодорожники находятся на 11-м месте (девять очков).

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет выплачивать зарплату Кейта Бальде до окончания срока дисквалификации.

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