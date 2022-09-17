Геркус: хочется верить, что победы над «Сочи» и ЦСКА станут отправной точкой для «Торпедо»

Президент «Торпедо» Илья Геркус поделился эмоциями от победы команды в матче десятого тура чемпионата России по футболу с ЦСКА (1:0).

«Хочется верить в то, что победы «Торпедо» над «Сочи» и ЦСКА станут отправной точкой. Самоотдача, другой уровень борьбы. Другие взаимодействия. Новые игроки вливаются в коллектив. Некоторые из них забивают голы», — цитирует Геркуса Sport24.

Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0. Забитым мячом отличился Стефан Шапич.

«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20 очков) расположился на втором месте.

Ранее Геркус ответил на вопрос о стоимости аренды стадиона «Лужники» в сезоне-2022/23.