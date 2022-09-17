Геркус: хочется верить, что победы над «Сочи» и ЦСКА станут отправной точкой для «Торпедо»
- РИА Новости
«Хочется верить в то, что победы «Торпедо» над «Сочи» и ЦСКА станут отправной точкой. Самоотдача, другой уровень борьбы. Другие взаимодействия. Новые игроки вливаются в коллектив. Некоторые из них забивают голы», — цитирует Геркуса Sport24.
Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0. Забитым мячом отличился Стефан Шапич.
«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20 очков) расположился на втором месте.
Ранее Геркус ответил на вопрос о стоимости аренды стадиона «Лужники» в сезоне-2022/23.