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Геркус: хочется верить, что победы над «Сочи» и ЦСКА станут отправной точкой для «Торпедо»

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Президент «Торпедо» Илья Геркус поделился эмоциями от победы команды в матче десятого тура чемпионата России по футболу с ЦСКА (1:0).
Геркус: хочется верить, что победы над «Сочи» и ЦСКА станут отправной точкой для «Торпедо»
  • РИА Новости

«Хочется верить в то, что победы «Торпедо» над «Сочи» и ЦСКА станут отправной точкой. Самоотдача, другой уровень борьбы. Другие взаимодействия. Новые игроки вливаются в коллектив. Некоторые из них забивают голы», — цитирует Геркуса Sport24.

Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0. Забитым мячом отличился Стефан Шапич.

«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20 очков) расположился на втором месте.

Ранее Геркус ответил на вопрос о стоимости аренды стадиона «Лужники» в сезоне-2022/23.

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