Камоцци: будет удивительно, если «Спартак» не обыграет «Локомотив»

Бывший советник Леонида Федуна в «Спартаке» Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России с «Локомотивом».

«Локомотив» доставит «Спартаку» проблемы? Не думаю. Будет удивительно, если «Спартак» не обыграет «Локомотив», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 18 сентября. Начало — в 19:00 мск.

После девяти туров РПЛ красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков. Железнодорожники находятся на 11-м месте (девять очков).

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет выплачивать зарплату Кейта Бальде до окончания срока дисквалификации.