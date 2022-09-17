Бородюк — о победе «Торпедо»: команда адаптировалась к РПЛ
- РИА Новости
«Молодцы! Три очка не пахнут. Команда адаптировалась к РПЛ. Думаю, у них всё будет хорошо. Удастся ли «Торпедо» остаться в РПЛ? Надеюсь, что команда не вылетит», — цитирует Бородюка «Спорт-Экспресс».
Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0. Забитым мячом отличился Стефан Шапич.
«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20 очков) расположился на втором месте.
Ранее Дмитрия Кузнецова удивила победа «Торпедо» над ЦСКА в матче РПЛ.