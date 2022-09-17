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В ЦСКА рассказали о характере травмы Дивеева

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В пресс-службе ЦСКА рассказали о травме защитника Игоря Дивеева в матче десятого тура чемпионата России с «Торпедо».
В ЦСКА рассказали о характере травмы Дивеева
  • Gettyimages.ru

«На основании данных клинического осмотра у Игоря Дивеева выявлено подозрение на повреждение межберцового синдесмоза», — передаёт пресс-служба клуба.

Отмечается, что вечером будет проведено дополнительное обследование, которое определит степень повреждения.

Напомним, что футболист покинул поле на 78-й минуте. Игорь ушёл в раздевалку, хромая и опираясь на сотрудников медицинского штаба. Его заменил нападающий Антон Заболотный.

Игра в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0 в пользу «Торпедо».

Ранее Дмитрия Кузнецова удивила победа «Торпедо» над ЦСКА в матче РПЛ.

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