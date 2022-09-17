Федотов: в матче с «Торпедо» у игроков ЦСКА было как раздвоение личности

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил поражение в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Торпедо».

«На первый тайм вышли без концентрации. Соперник предъявил ожесточённое сражение. А у нас — неготовность. Нехватка концентрации в ключевых моментах. Удар — не удар, пас — не пас. Раздвоение личности. Пролетает мяч — все завороженные стоят», — цитирует Федотова Sport24.

Он добавил, что второй тайм получился лучше, но концентрацию было сложно вернуть. Тренер отметил, что ответственность за поражение лежит на нём.

Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0. Забитым мячом отличился Стефан Шапич.

«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20) расположился на втором месте.

Ранее Дмитрия Кузнецова удивила победа «Торпедо» над ЦСКА в матче РПЛ.