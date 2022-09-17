СЭ: У Бальде подозрение на допинг, его могут дисквалифицировать на три месяца
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По информации «Спорт-Экспресс», футболисту может грозить дисквалификация на три месяца.
Сенегалец в сезоне-2021/22 провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Он также выступал за «Лацио», «Монако», «Интер» и «Сампдорию».
Со «Спартаком» 27-летний форвард подписал контракт до июня 2025 года.
Ранее Тимур Гурцкая заявил, что трансфер Бальде в «Спартак» ― это вредительство.