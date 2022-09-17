СЭ: У Бальде подозрение на допинг, его могут дисквалифицировать на три месяца

Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде подозревается в употреблении допинга.

По информации «Спорт-Экспресс», футболисту может грозить дисквалификация на три месяца.

Сенегалец в сезоне-2021/22 провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Он также выступал за «Лацио», «Монако», «Интер» и «Сампдорию».

Со «Спартаком» 27-летний форвард подписал контракт до июня 2025 года.

Ранее Тимур Гурцкая заявил, что трансфер Бальде в «Спартак» ― это вредительство.