Анчелотти: Бензема не будет готов к матчу с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о готовности нападающего Карима Бензема сыграть в матче шестого тура испанской Примеры с «Атлетико».

«Бензема не будет готов к матчу, он только возобновил индивидуальные тренировки. У него будет перерыв, чтобы вернуться после международной паузы. У меня есть план», — рассказал Анчелотти на пресс-конференции.

7 сентября стало известно, что форвард получил травму колена в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА с «Селтиком». Игра на стадионе «Селтик Парк» завершилась победой гостей со счётом 3:0.

После пяти туров «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Примеры, набрав 15 очков.

Ранее Карло Анчелотти заявил, что не отпустит Карима Бензема в расположение сборной Франции, если форвард не восстановится к матчу с «Атлетико».