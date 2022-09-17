военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Анчелотти: Бензема не будет готов к матчу с «Атлетико»

Короткая ссылка
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о готовности нападающего Карима Бензема сыграть в матче шестого тура испанской Примеры с «Атлетико».
Анчелотти: Бензема не будет готов к матчу с «Атлетико»
  • Gettyimages.ru

«Бензема не будет готов к матчу, он только возобновил индивидуальные тренировки. У него будет перерыв, чтобы вернуться после международной паузы. У меня есть план», — рассказал Анчелотти на пресс-конференции.

7 сентября стало известно, что форвард получил травму колена в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА с «Селтиком». Игра на стадионе «Селтик Парк» завершилась победой гостей со счётом 3:0.

После пяти туров «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Примеры, набрав 15 очков.

Ранее Карло Анчелотти заявил, что не отпустит Карима Бензема в расположение сборной Франции, если форвард не восстановится к матчу с «Атлетико».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить