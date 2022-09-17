Даса: надеюсь, «Динамо» покажет «Зениту» сильный футбол
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«У «Зенита» топ-команда, высокого уровня игроки, но это футбол. Мы должны вынуть из себя всё лучшее, чтобы добиться результата. Надеюсь, что мы покажем сильный футбол», — цитирует Дасу «Чемпионат».
Встреча между командами состоится 17 сентября на «ВТБ Арене». Начало матча — в 19:00 мск.
«Зенит» (23 очка) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на седьмой позиции.
Ранее Андрей Канчельскис заявил, что матч с «Зенитом» будет хорошей проверкой для Арсена Захаряна.