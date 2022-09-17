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Даса: надеюсь, «Динамо» покажет «Зениту» сильный футбол

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Защитник «Динамо» Эли Даса поделился ожиданиями от матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Даса: надеюсь, «Динамо» покажет «Зениту» сильный футбол
  • Gettyimages.ru

«У «Зенита» топ-команда, высокого уровня игроки, но это футбол. Мы должны вынуть из себя всё лучшее, чтобы добиться результата. Надеюсь, что мы покажем сильный футбол», — цитирует Дасу «Чемпионат».

Встреча между командами состоится 17 сентября на «ВТБ Арене». Начало матча — в 19:00 мск.

«Зенит» (23 очка) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на седьмой позиции.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что матч с «Зенитом» будет хорошей проверкой для Арсена Захаряна.

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