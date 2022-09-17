Большунов объяснил, почему не выступает на летнем чемпионате России

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов объяснил, почему пропускает летний чемпионат России.

«Совсем недавно перенёс болезнь. Сейчас начинаю восстанавливаться. Уже тренируюсь в обычном режиме. Но пока чувствую, что готов на 5—10% от своей оптимальной формы», — цитирует Большунова «Тюменская арена».

Напомним, что турнир проходит в Тюмени с 16 по 20 сентября. Соревнования также пропускает олимпийская чемпионка Наталья Непряева.

Ранее Александр Панжинский поделился мнением, что пропуск одного сезона не скажется на уровне лыж в России.