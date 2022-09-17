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Большунов объяснил, почему не выступает на летнем чемпионате России

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов объяснил, почему пропускает летний чемпионат России.
Большунов объяснил, почему не выступает на летнем чемпионате России
  • Gettyimages.ru

«Совсем недавно перенёс болезнь. Сейчас начинаю восстанавливаться. Уже тренируюсь в обычном режиме. Но пока чувствую, что готов на 5—10% от своей оптимальной формы», — цитирует Большунова «Тюменская арена».

Напомним, что турнир проходит в Тюмени с 16 по 20 сентября. Соревнования также пропускает олимпийская чемпионка Наталья Непряева.

Ранее Александр Панжинский поделился мнением, что пропуск одного сезона не скажется на уровне лыж в России.

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