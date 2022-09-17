Большунов объяснил, почему не выступает на летнем чемпионате России
- Gettyimages.ru
«Совсем недавно перенёс болезнь. Сейчас начинаю восстанавливаться. Уже тренируюсь в обычном режиме. Но пока чувствую, что готов на 5—10% от своей оптимальной формы», — цитирует Большунова «Тюменская арена».
Напомним, что турнир проходит в Тюмени с 16 по 20 сентября. Соревнования также пропускает олимпийская чемпионка Наталья Непряева.
Ранее Александр Панжинский поделился мнением, что пропуск одного сезона не скажется на уровне лыж в России.