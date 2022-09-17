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Казахский журналист рассказал о махинациях Эшуорта в «Астане»

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Казахский журналист Айдын Кожахмет рассказал о различных махинациях будущего директора «Спартака» Пола Эшуорта во время его работы исполнительным директором «Астаны».
Казахский журналист рассказал о махинациях Эшуорта в «Астане»
  • Gettyimages.ru

«Самый большой эпик фейл случился, когда он пытался подписать в «Астану» полузащитника сборной Казахстана Александра Меркеля. Он на тот момент играл в Голландии. И Меркель в интервью говорил, что Эшуорт сам ему звонил и предлагал переход в «Астану» при условии, что Меркель откажется от всех своих агентов и его в клуб заведёт сам Эшуорт. Пол хотел снять сливки с этого перехода», — приводит слова Кожахмета Eurostavka.

Также он рассказал, что Эшуорта считают настоящим прощелыгой, который ничего хорошего за время работы в «Астане» не добился. По словам журналиста, специалист не показал себя как крутой менеджер, который может привлечь хороших футболистов за небольшие деньги.

По сообщениям СМИ, английский функционер Пол Эшуорт станет спортивным директором «Спартака». Прилёт специалиста в столицу ожидается 20—21 сентября. Эшуорт в 2005 году занимал пост спортивного директора «Ростова».

Ранее бывший советник Леонида Федуна в московском «Спартаке» Франко Камоцци высказался о кадровых перестановках в столичном клубе.

 

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