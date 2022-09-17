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Жена баскетболистки Грайнер: она сходит с ума в русской тюрьме

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Шерелл Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, рассказала о состоянии супруги, осуждённой за контрабанду наркотиков.
Жена баскетболистки Грайнер: она сходит с ума в русской тюрьме
  • Gettyimages.ru

«Бриттни нездорова. От неё было очень много тревожных сообщений по поводу состояния здоровья. Меня это сильно обеспокоило. Она сходит с ума. Мы дошли до такого срока, когда даже сильный человек говорит: «Дорогая, я не знаю, как долго смогу это вытерпеть», — цитирует Шерелл Грайнер CNN.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса. 

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Рой Джонс — младший высказался о заключении Грайнер.

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