Жена баскетболистки Грайнер: она сходит с ума в русской тюрьме
- Gettyimages.ru
«Бриттни нездорова. От неё было очень много тревожных сообщений по поводу состояния здоровья. Меня это сильно обеспокоило. Она сходит с ума. Мы дошли до такого срока, когда даже сильный человек говорит: «Дорогая, я не знаю, как долго смогу это вытерпеть», — цитирует Шерелл Грайнер CNN.
4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.
Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Рой Джонс — младший высказался о заключении Грайнер.